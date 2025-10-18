La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith se casa en España con Álex Gruszynski

Acompañada de sus padres, Stella del Carmen, de 29 años, y Alex Gruszynski, vinculado a la industria del cine y a quien conoce desde su etapa escolar infantil, se dieron el sí quiero delante de invitados como el actor Don Johnson, primer esposo de Melanie Grifitth, y de la hija de ambos, Dakota Johnson.

Además, según informa la revista Hola, las hijas del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, Malia y Sasha, también asistieron al enlace, así como la mujer de Sting, Trudie Styler.

Después de celebrarse la ceremonia, Antonio Banderas salió a la puerta de la finca y, visiblemente emocionado, atendió a los numerosos medios que cubrían el evento.

Banderas destacó el ambiente familiar y emotivo de la ceremonia, así como la alegría de ver a su hija casarse: hubo "lagrimillas" porque su hija y su yerno se conocen desde hace 25 años.

No hubo nervios, sino elegancia, y brindó con la prensa, antes de que se repartiera de parte de los novios comida a los periodistas.

El hermetismo y la privacidad gravitaron en todo momento sobre la organización y el desarrollo de la boda, a pesar de la enorme expectación levantada desde primeras hora de la mañana con profesionales de los medios, curiosos y fans junto a la verja de acceso al complejo hostelero.

Los invitados entraron en coche al complejo, cuya dirección incrementó la seguridad y los trabajadores del hotel no pudieron utilizar el teléfono móvil.

El hotel también dispone de helipuerto, que sirvió de acceso a algunos de los cerca de 250 invitados.

La familia Banderas-Griffith ocupó la práctica totalidad de las treinta habitaciones de este complejo de máxima exclusividad, por lo que el resto de invitados se alojó en establecimientos de la zona como el antiguo monasterio de Santa María, a pocos kilómetros, donde este pasado viernes ya se celebró una 'preboda' en esta estación termal.

Más de un centenar de trabajadores entre chóferes, camareros, asistentes e instaladores tuvieron que firmar contratos de confidencialidad.

Antonio Banderas llegó a Valladolid, el aeropuerto más cercano, en un vuelo privado el pasado miércoles para supervisar y ultimar todos los detalles del acontecimiento familiar.

Ante estas limitaciones, algunos curiosos tiraron de humor, como un grupo de amigos que desplegó una pancarta en la que se podía leer “Americanos, os recibimos con alegría”, una referencia a la película del español Luis García Berlanga 'Bienvenido Mr. Marshall' (1953).

Un hombre fue interceptado por el equipo de seguridad del hotel cuando intentaba entregar una carta a Antonio Banderas y una familia acudió para que su hija intentara ver a Dakota Johnson, de la que se confiesa fanática.

En medio de grandes medidas de seguridad, privada dentro del recinto hostelero y pública en los alrededores y accesos, la boda se celebró en un complejo hostelero, Abadía Retuerta LeDomaine, que recuerda en esencia el primitivo emplazamiento monacal del siglo XII.

La finca consta de varias hectáreas de viñedo, tratamientos termales, un restaurante con Estrella Michelin, Refectorio, y estancias de lujo en un antiguo cenobio premostratense.

La curva de ballesta ('rivula torta') que describe el río Duero en sus inmediaciones inspiró a los monjes el nombre de Retuerta que aún conserva este paraje.