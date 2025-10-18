La noruega Blichfeldt gana premio de mejor película en festival español de cine fantástico

Por su parte, 'The Furious' y 'Obsession' recibieron 'ex aequo' el premio especial del jurado, mientras que el galardón a la mejor dirección fue para el director surcoreano Park Chan-wook por el filme 'No other choice'; y el tailandés Ratchapoom Boonbunchachoke es el autor del mejor guion por 'Phi Chidi Kha' ('Un fantasma útil').

El premio a la mejor actuación femenina se lo llevó la actriz australiana Rose Byrne por 'If I Had Legs I'd Kick You', mientras el premio a la mejor actuación masculina fue otorgado al conjunto de actores infantiles de 'The Plague'.

También dentro de la Sección oficial, 'La virgen de la tosquera', adaptación de dos cuentos de la argentina Mariana Enríquez, fue reconocida con el premio a la mejor fotografía por el trabajo de Diego Tenorio.

Asimismo, los compositores Yasutaka Nakata y Shohei Amimori fueron distinguidos por la música de la película de terror japonesa 'Exit 8'; y Tenille Shockey y François Dagenais, por los efectos especiales del filme canadiense 'Honey Bunch'.

Entre los premios principales, el jurado justificó el premio de mejor película, concedido a 'Den stygge stesøsteren', por ser una cenicienta contada desde la mirada de la hermanastra, por haber reescrito "de un modo muy original el universo de un cuento clásico".

También valoró el trabajo del conjunto de los actores de 'The Plague', un relato sobre el acoso entre adolescentes, ya que "sería injusto" reconocer a solo uno de los jóvenes intérpretes.