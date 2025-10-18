Los apagones simultáneos afectarán el 42 % de Cuba este sábado

Los apagones en la isla caribeña son por la falta de combustible y las averías en las unidades de las centrales termoeléctricas terrestres operativas, acorde con las autoridades.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, prevé para esta jornada una capacidad máxima de generación eléctrica de 1.938 megavatios (MW) para una demanda de 3.250 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.312 MW y la afectación -lo que se desconectará realmente- alcanzará los 1.372 MW en el denominado “horario pico”, el de mayor demanda en la tarde-noche.

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica disponibles (38 %) están fuera de servicio por averías o mantenimientos.

Además, 52 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil).

El estado del sistema eléctrico cubano es precario debido a las frecuentes averías en las centrales termoeléctricas con décadas acumuladas de explotación, así como por la falta de inversiones y mantenimientos.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de “asfixia energética”.

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los apagones suponen un fuerte lastre a la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que su producto interior bruto sea negativo este año.

Esta situación desencadenó las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 -las mayores en décadas-, y otras más recientes.