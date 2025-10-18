Refuerzan seguridad en Trinidad y Tobago este fin de semana por alerta de Embajada de EEUU

En un comunicado emitido durante la jornada, la embajada aconsejó a los ciudadanos estadounidenses que evitaran visitar cualquiera de sus instalaciones en Trinidad y Tobago por "un estado de alerta elevado" durante este fin de semana festivo que se celebra en el país caribeño el festival hindú de Diwali.

También urgió a los ciudadanos a permanecer atentos a su entorno, seguir fuentes de noticias fiables e informar de cualquier actividad sospechosa a las autoridades locales.

Por su parte, el comisario de Policía en funciones, Junior Benjamin, remarcó que de momento, no hay motivo para alarmar a la población y que se han activado estas medidas de forma preventiva.

"Vamos a prestar todo el apoyo que podamos, informando debidamente a nuestros agentes, pero no queremos crear ningún tipo de alarma entre la ciudadanía", indicó Benjamin en una emisora local.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estamos poniendo en marcha todos estos mecanismos para garantizar la seguridad de las personas y la protección de las instalaciones de todas ellas", explicó el uniformado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A finales de agosto, el Gobierno de Trinidad y Tobago mostró su apoyo a la decisión de Estados Unidos de desplegar "recursos militares" en el Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, debido al aumento de violencia por la presencia de "los carteles terroristas de la droga" en la región.

Por su parte, el embajador de Venezuela en Trinidad y Tobago, Álvaro Sánchez, hizo un llamado esta semana a los países caribeños a oponerse a lo que describió como "una creciente militarización de la región" que tiene a su Gobierno "profundamente preocupado".

"La realidad es que existen graves tensiones en el Caribe y debemos actuar con prudencia y moderación. Venezuela sigue abogando por la paz, la diplomacia y la cooperación en lugar de la confrontación", sentenció Sánchez.