Rusia lanza tres misiles y 164 drones durante la noche, de los que Ucrania neutraliza 136

El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 19.00 horas del viernes y durante la noche tres misiles antiaéreos guiados S-300 desde la región rusa de Kursk y 164 aparatos no tripulados de ataque Shahed, Gerbera y de otro tipo desde las direcciones rusas de Mílerovo, Kursk, Oriol y Primorsko-Ajtarsk.

De los drones lanzados por Rusia, unos cien eran Shahed, agrega.

Hasta las 09.00 horas del sábado, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 136 aparatos no tripulados enemigos Shahed, Gerbera y de otros tipos en el norte, sur, este y centro del país, indicó la Fuerza Aérea en su cuenta de Telegram.

El ataque aéreo fue repelido por la aviación, las unidades de misiles antiaéreos, los medios de guerra electrónica y sistemas no tripulados y los grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, añade.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otra parte, el operador del sistema de distribución Cherniguivoblenergo informó de que alrededor de 17.000 abonados se quedaron sin suministro eléctrico después de que los rusos atacaran anoche una instalación energética en el distrito de Koryukivka, en la región de Cherníguiv.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La empresa agregó en un mensaje en Telegram que los técnicos están trabajando para restablecer el servicio.