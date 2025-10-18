Tusk afirma que la solidaridad europea con Ucrania es más importante que nunca

Berlín, 18 oct (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, subrayó este sábado la importancia de la solidaridad europea con Ucrania, tras la reunión el viernes en Washington entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.