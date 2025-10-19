Al menos 29 muertos en enfrentamientos entre pastores y agricultores en el sur de Chad

"El conflicto estalló cuando unos jóvenes pastores llevaron su ganado a los campos de cultivo por la mañana, lo que provocó una disputa con los habitantes del pueblo. Otros pastores acudieron en apoyo de sus compañeros y la situación derivó rápidamente en una batalla generalizada", explicó a EFE el capitán de Policía Moussa Goumba

"Hay 29 muertos, entre ellos 17 agricultores y 12 pastores. Entre los agricultores fallecidos figuran cinco mujeres y tres niños", precisó Goumba.

El agente lamentó que la tragedia se debe a la lucha por el acceso a las tierras agrícolas y a los pastos, "un problema recurrente en esta región", dijo.

Este enfrentamiento es un nuevo ejemplo de la fragilidad de la convivencia entre pastores y agricultores en el sur de Chad, donde la disputa por tierras de cultivo y pastizales se ha intensificado en los últimos años.

Chad es uno de los principales productores de ganado de África, con una ganadería extensiva basada en la trashumancia -pastoreo en movimiento-, que obliga a desplazar los animales en busca de agua y pastos.

La fuerte presión sobre los recursos ha deteriorado las relaciones entre pastores musulmanes nómadas y agricultores sedentarios, en su mayoría cristianos o animistas, con choques frecuentes en el sur del país y en otras zonas fértiles de su territorio.

Los campesinos acusan a los pastores de saquear sus campos haciendo pastar a sus animales o de asentarse en tierras que consideran suyas.

Además, desde hace más de un año, el este del país se ha convertido en un escenario de frecuentes enfrentamientos entre pastores y cuatreros procedentes de Sudán, agravados por el estallido de la guerra civil en ese país en abril de 2023.