Alemania llama a consultas a su embajador en Georgia al considerar que se le ha difamado

Berlín, 19 oct (EFE).- El Gobierno alemán ha llamado a consultas a su embajador en Georgia, Peter Fischer, después de que Tbilisi convocara hace más de dos semanas al jefe de la legación diplomática alemana y le acusara de promover una "agenda radical".