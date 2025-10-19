Buscan a dos menores en Panamá tras "una salida no autorizada" de un albergue

"La Procuraduría General de la Nación (...) informa a la ciudadanía que se ha iniciado una investigación de oficio tras la salida no autorizada de dos menores de edad de un hogar adscrito al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), quienes alertaron sobre esta situación", señala un comunicado de la Fiscalía panameña.

Las autoridades "competentes mantienen las diligencias correspondientes para dar con el paradero de las menores y garantizar su protección integral", destaca la información oficial.

Las dos menores de edad estaban en el Centro Hogar Beatriz de Arosemena de Penonomé, a unos 150 kilómetros al oeste de Ciudad de Panamá, y desde esta mañana está activada una alerta a nivel nacional, según dijeron a EFE fuentes oficiales.

El pasado 17 de septiembre, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, junto a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, entregaron renovado ese albergue como "un espacio que busca brindar seguridad, afecto y nuevas oportunidades de vida a niñas y adolescentes en condición de protección".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Hogar Beatriz Jaén de Arosemena recibe a niñas, niños y adolescentes referidos por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y los juzgados competentes, según un comunicado de la cartera de Desarrollo Social fechado ese 17 de septiembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En 2021, un informe parlamentario señaló que decenas de menores en albergues del Senniaf, supervisados por el Estado, fueron víctimas de abusos sexuales y malos tratos al menos desde 2015, lo que generó indignación en el país y numerosas protestas para exigir castigo para los culpables.

Al menos cinco personas han sido condenadas hasta ahora en el marco de las investigaciones por estos casos, informó en enero de 2022 el Ministerio Público de Panamá.