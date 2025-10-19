Ciencia, industria y comunidad: Expo Cannabis cierra su sexta edición en Buenos Aires

La feria, considerada la más importante de Latinoamérica en su tipo, se desarrolló en el Centro Costa Salguero, frente al río de la Plata, en un espacio de más de 15.000 metros cuadrados repartidos entre cinco pabellones y una amplia zona al aire libre.

"Es el punto de encuentro anual de la comunidad organizada en torno al cannabis más grande que existe en este momento en el mundo", dijo a EFE Sebastián Basalo, fundador de la revista THC y organizador de la feria.

Durante las jornadas se ofrecieron más de un centenar de conferencias, paneles y talleres sobre terapéutica cannábica, cultivo y regulación, así como charlas sobre hongos medicinales y nuevas investigaciones científicas.

“Quienes se acercan se encuentran con más de cincuenta científicos y científicas de todo el país que presentan los desarrollos e investigaciones sobre los usos del cannabis, una evidencia fundamental para construir políticas públicas basadas en la ciencia y no en el miedo", agregó Basalo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Soy médico cirujano y vine para informarme sobre las nuevas utilidades del cannabis. Hay enfermedades que no tienen respuesta en la medicina clásica, y esta planta puede ser una medicación más, con muchos beneficios para los pacientes”, dijo a EFE Rogelio González, de 83 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre las principales atracciones de esta edición destacaron el observatorio de hongos en vivo, las experiencias sensoriales guiadas —como mindfulness, bioenergética o meditación con cuencos— y los cursos prácticos de cultivo, extracción y elaboración de productos medicinales.

La muestra reunió más de 150 stands con productos de cosmética, tecnología, alimentos, bebidas, semillas y plantas legales de cannabis, además de maquinaria de cultivo, vaporizadores e instrumental de laboratorio presentado por marcas internacionales.

El espacio dedicado al cannabis medicinal ofreció consultas gratuitas con más de 90 profesionales de la salud y veterinarios especializados, además de talleres sobre el uso terapéutico de la planta en distintas dolencias, como contracturas, insomnio o dolores menstruales.

También hubo actividades familiares, con una huerta interactiva para niños, y un patio gastronómico de más de 3.500 metros cuadrados con propuestas vegetarianas y cocina en vivo.

La Expo Cannabis incluyó además un área de negocios “B2B” que convocó a empresarios, investigadores y representantes del sector público y privado para promover alianzas y soluciones regulatorias vinculadas al desarrollo de la industria.

Desde su primera edición, en 2019, el encuentro se consolidó como un punto de referencia regional para el intercambio científico, cultural y comercial en torno al cannabis y sus usos.

“Expo Cannabis es también una demostración de que el estigma quedó atrás. Se puede ver a una gran familia, desde niños hasta adultos mayores, disfrutar de esta comunidad hermosa que se desarrolla en torno a una planta maravillosa", concluye Basalo.