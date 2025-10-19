Colombianas y venezolanas entre la mayoría de las trabajadoras extranjeras de España

Son en total 1.333.000 las afiliadas extranjeras a la Seguridad Social, un 78 % más que hace diez años. La mitad de ellas están asentadas en solo cuatro provincias: 290.098 en Madrid, 224.913 en Barcelona (noreste), 76.731 en Valencia (este) y 70.023 en Baleares (islas mediterráneas), donde hay más población y actividad económica.

Un tercio del total (440.593) llegó a España desde países de la Unión Europea y dos tercios (893.261) proceden del resto del mundo, algunas -muy pocas- de lugares tan distantes como Vanuatu o Guam, en el Pacífico, o las islas Coco y Navidad, en el Índico, según datos de septiembre pasado.

La mayoría trabaja en sectores de salarios bajos

El 10 % de las trabajadoras están registradas en el sistema especial de empleadas del hogar (133.731), mayoritariamente de Rumanía (19.952), Honduras (15.493), Colombia (13.413), Paraguay (10.400) y Filipinas (8.191).

El informe del sindicato UGT 'Mujeres migrantes en ocupaciones precarias’ (publicado en marzo pasado) advierte que las extranjeras suponen el 43 % de las empleadas domésticas de España, con un claro predominio de mujeres latinoamericanas.

El estudio constata con carácter general que las trabajadoras extranjeras se concentran en los sectores con los salarios más bajos y los porcentajes de trabajo a tiempo parcial más elevados.

Señala, en particular, que casi ocho de cada diez mujeres ocupadas procedentes de América Latina están empleadas en ocupaciones "elementales" (trabajo doméstico, limpieza, ayudantes en varias especialidades, peones o reponedores, entre otros) o en hostelería, restauración y servicios personales.

Son los grupos de menor salario y con más contratos a tiempo parcial.