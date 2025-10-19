Egipto aborda con España, Italia, Alemania y Canadá la reconstrucción de la Franja de Gaza

El Ministerio de Exteriores egipcio dijo en un comunicado que el jefe de la diplomacia de Egipto, Badr Abdelaty, mantuvo conversaciones con sus homólogos de España, José Manuel Albares; Italia, Antonio Tajani; Alemania, Johann Vadephul; y Canadá, Anita Anand, en el marco de "las gestiones diplomáticas" para reconstruir la Franja.

"En las conversaciones, Abdelaty abordó con sus homólogos sobre los preparativos en curso para que Egipto sea sede de la Conferencia Internacional sobre Recuperación Temprana, Reconstrucción y Desarrollo en Gaza", indicó.

El Gobierno egipcio lleva promoviendo esta conferencia y buscando apoyos para celebrarla desde hace meses y prevé que tendrá lugar en noviembre mientras se mantenga el frágil acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás, que estipula también la reconstrucción del enclave.

Abdelaty recordó a sus homólogos "la necesidad de comenzar a implementar los planes de recuperación temprana y reconstrucción de Gaza lo antes posible", en base al acuerdo del presidente estadounidense, Donald Trump.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La reconstrucción de la Franja de Gaza, donde la destrucción es casi completa, requerirá al menos 70.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 millones deben ser invertidos en los próximos tres años para hacer viable la vida en este territorio palestino, dijo Naciones Unidas el martes pasado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la última semana ha tenido lugar la conferencia internacional de Wilton Park, organizada por el Reino Unido junto con la Autoridad Palestina y Egipto para captar financiación privada para Gaza tras la firma del plan de Trump en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij.

Durante tres días, el evento reunió en Inglaterra a representantes del sector privado palestino, inversores internacionales y gobiernos de Arabia Saudí, Jordania, Alemania e Italia, así como a organismos multilaterales como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.