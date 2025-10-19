Ejército israelí dice que "responderá con fuerza" contra Hamás por "violaciones" de tregua

En un mensaje en su cuenta de X, el portavoz del Ejército en árabe, Avichay Adraee, indicó a los gazatíes que no se adentren en la zona de Gaza controlada por las tropas israelíes y solicitó a las que podrían quedar allí que la evacuen de inmediato.

"Tras las reiteradas violaciones del acuerdo de alto el fuego y el ataque criminal perpetrado por elementos terroristas de Hamás esta mañana, las Fuerzas de Defensa responderán con gran fuerza contra la infraestructura terrorista y los elementos de Hamás", dice en el mensaje.

Y reitera que la zona del territorio al oeste de la 'línea amarilla' del alto el fuego -controlada por Israel- "se considera una zona de combate muy peligrosa".

Cuando se cumplen nueve días del alto el fuego entre Israel y Hamás, el Ejército israelí bombardeó este domingo varias zonas de Gaza, poco después de que el Gobierno le ordenara atacar "enérgicamente objetivos terroristas" en respuesta a los combates que se han desarrollado en Rafah.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, afirmó sin embargo que el alto el fuego en la Franja de Gaza sigue vigente, pero añadió que a sus tropas "se les permite protegerse".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta mañana, se produjo fuego cruzado entre milicianos y el Ejército israelí en Rafah, después de que los primeros lanzaran contra las tropas "un misil antitanque y disparos" en la zona, según detalló un comunicado castrense, que calificó el incidente de "una flagrante violación" del acuerdo de alto el fuego.

Por su parte, la fuerza Radea, una unidad de la policía del Ministerio del Interior de Hamás en Gaza, aseguró haber llevado a cabo en la zona una operación para perseguir a Yasser Abu Shabab, líder de una milicia que colabora con Israel en el sur del enclave.

Según una fuente de las milicias palestinas, las fuerzas armadas israelíes salieron en defensa de Abu Shabab, lo que desató los combates.

Tanto Hamás como su brazo armado, las Brigadas Al Qasam, se han desvinculado de los choques. Al Qasam, concretamente, asegura que perdió el contacto con sus miembros en el área de Rafah cuando Israel reanudó su ofensiva en Gaza en marzo de este año.