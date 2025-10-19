El brazo armado de Hamás anuncia el hallazgo del cuerpo de otro rehén israelí en Gaza

Jerusalén, 19 oct (EFE).- Las Brigadas Al Qasam, brazo armado del movimiento islamista Hamás, informaron este domingo de que han hallado el cadáver de uno de los rehenes israelíes fallecidos, durante sus operaciones de búsqueda en la Franja de Gaza, y advirtieron de que cualquier escalada militar obstaculizará su entrega.