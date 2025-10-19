España trata con Argelia el incremento de la inmigración irregular en las islas Baleares

Madrid, 19 oct (EFE).- El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viaja este lunes a Argelia para tratar, entre otros asuntos, los flujos migratorios, sobre todo tras las sucesivas subidas de entradas irregulares de extranjeros en las islas mediterráneas de Baleares por la ruta migratoria argelina.