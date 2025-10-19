Evo Morales dice que los grandes perdedores de la segunda vuelta "son los racistas"

Morales (2006-2019) se refirió al expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien competía en esta jornada por la Presidencia contra Paz Pereira y dijo que sus seguidores "son los racistas, son los que odian a la gente humilde, los difamadores y los perseguidores".

Sin embargo, el exmandatario dijo que la "Bolivia profunda" quedó al margen de la democracia y de las elecciones generales de 2025, debido a que él no pudo competir porque no consiguió un partido político y por una inhabilitación constitucional para buscar la reelección.

Asimismo, señaló que otro de los grandes perdedores de la segunda vuelta fue el presidente Luis Arce, de quien se encuentra alejado, y lo acusó de ordenar a sus ministros que apoyaran la campaña de Quiroga (2001-2002).

Quiroga dijo en su campaña electoral que una de sus acciones si era electo sería capturar a Morales por un caso de trata agravada de personas por la cual el expresidente tiene una orden de captura activa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El ganador tiene que respetar el Estado Plurinacional creación del movimiento indígena", agregó Morales refiriéndose a Rodrigo Paz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El exlíder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) también saludó "esa vocación democrática" del pueblo boliviano.

Morales ha afirmado que está enfocado en las elecciones regionales de marzo de 2026 y en la inscripción de su nueva agrupación política, denominada Evo Pueblo.

Rodrigo Paz Pereira ganó la segunda vuelta de este domingo con el 54,57 % de los votos, según la información preliminar difundida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia.

El exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) obtuvo el 45,43 %, según los datos del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) ofrecidos esta noche por el TSE, con el 97,68 % de las actas computadas.

Estas elecciones se realizaron mientras Bolivia atraviesa una fuerte crisis económica marcada por la falta de combustible y la escasez de combustible.