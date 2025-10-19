Hallado muerto un científico argentino desaparecido en Alemania tras un posible accidente

El cuerpo sin vida de Alejando Matías Fracaroli, químico de 44 años y originario de Córdoba (Argentina), fue descubierto alrededor de las 12.15 hora local en un arroyo en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim, precisa en un comunicado.

La Policía parte de la base de que se trata de un accidente, en el que el hombre probablemente se cayó por causas desconocidas y se ahogó en un arrollo.

Según varios medios, ya desde el lunes se desconocía el paradero del químico, que desde septiembre estaba investigando en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT).

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina, donde Fracaroli era investigador, además de profesor de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), hizo un llamamiento público para encontrar al científico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy