Incautan 1,6 toneladas de cocaína en Panamá y detienen a los que la transportaban

Ciudad de Panamá, 19 oct (EFE).- Las autoridades de Panamá informaron este domingo del decomiso de 1,6 toneladas de presunta cocaína en una localidad aledaña a la capital así como del arresto de los dos panameños que la transportaban en vehículos.