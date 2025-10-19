Irán rechaza que el dron presentado en Parlamento británico y utilizado por Rusia sea suyo

“La exhibición en el Parlamento británico de un dron que fue falsamente y de mala fe atribuido a Irán es una escena lamentable, escenificada por el lobby de Israel y sus patrocinadores”, denunció en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

Araqchí afirmó que su país sigue dispuesto a mantener conversaciones e intercambiar documentos para aclarar los hechos, “especialmente frente a esta presentación absurda”.

El dron Shahed-136 fue presentado el martes pasado en el Parlamento británico, después de haber sido trasladado desde Estados Unidos a Londres por la organización estadounidense Unidos contra Irán Nuclear (UANI, por sus siglas en inglés), con el apoyo del Gobierno polaco.

El Shahed-136 es un avión no tripulado de fabricación iraní, que también está siendo ensamblado o reproducido en Rusia, y ha sido utilizado en la guerra contra Ucrania.

Los países occidentales consideran que en la incursión rusa en el espacio aéreo de Polonia el pasado septiembre, interceptada por la OTAN, algunos de los drones utilizados pudieron ser variantes del Shahed-136, como los modelos Geran o Gerbera, empleados por Rusia como señuelos o con carga explosiva.

Sin embargo, el jefe de la diplomacia iraní afirmó que estas acusaciones son “narrativas ficticias de personas hostiles a las relaciones amistosas entre Irán y Europa”.

El Shahed-136, también conocido como Geran-2 en Rusia, es un arma merodeadora capaz de atacar objetivos a larga distancia con gran precisión y se ha convertido en uno de los sistemas más utilizados en la actual campaña de drones de Rusia contra Ucrania.

Según datos ofrecidos por el Gobierno ucraniano, Rusia ha lanzado más de 38.000 drones Shahed en su contra desde principios de 2025.

Irán ha sido acusado por los países occidentales de transferir drones y misiles balísticos a Rusia, motivo por el cual ha sido sancionado por la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.

Sin embargo, las autoridades iraníes han negado siempre el suministro de armas a Rusia para su uso en la guerra.