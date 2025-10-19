Israel reanuda la entrada de ayuda a Gaza tras concluir bombardeos, según medios israelíes

"El flujo de camiones se reanudará cuando cesen los bombardeos", según recoge el diario Ynet, matizando que el paso de Rafah permanecerá cerrado mientras Hamás no devuelva los 16 cuerpos de rehenes que siguen en su poder.

El Canal 12 de la televisión israelí aseguró que el Ejecutivo siguió la recomendación del Ejército de paralizar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza tras la escaramuza de esta mañana en Rafah (sur de Gaza), en la que presuntos miembros de la policía de Hamás han mantenido un intercambio de fuego con soldados israelíes, si bien el grupo islamista lo niega.

El Ejército denunció entonces que Hamás había violado el alto el fuego y emprendió una oleada de bombardeos en toda la Franja que dejaron decenas de muertos durante todo el día.

Ya por la noche, afirmó haber vuelto a aplicar la tregua e indicó que "continuará aplicando el acuerdo de alto el fuego y responderán con firmeza a cualquier violación del mismo".

En el anterior alto el fuego, que comenzó el 19 de enero de este año e Israel rompió el 18 de marzo, las autoridades israelíes emprendieron un bloqueo total al acceso de ayuda humanitaria a Gaza que se extendió once semanas, hasta el 19 de mayo.