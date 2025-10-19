JD Vance podría viajar próximamente a Israel para supervisar el alto el fuego en Gaza

"Queremos ir a ver cómo van las cosas. Creo que alguien de la administración estará allí en los próximos días. Podría ser yo. Pero veremos", declaró Vance a la prensa al regresar a Washington tras visitar una base de los marines en San Diego (California).

Según publicó en la víspera el diario The Times of Israel, la Casa Blanca estaba considerando la posibilidad de enviar a JD Vance a Israel este mismo lunes.

Una semana después de la entrada en vigor del acuerdo impulsado por la Administración de Donald Trump, Israel bombardeó varios puntos de la Franja de Gaza y mató a decenas de personas, como respuesta a lo que interpretó como una "violación" del acuerdo por parte de Hamás.

Los bombardeos se registraron este domingo después de unos enfrentamientos en la mañana en la zona de Rafah, sur de Gaza y controlada por el Ejército israelí, que dejaron dos militares israelíes muertos.

Dichos choques se produjeron supuestamente entre una unidad de la Policía del Gobierno de Gaza, dependiente de Hamás, y las tropas israelíes, pero tanto Hamás como su brazo armado se desvincularon de ellos en sendos comunicados.

En sus declaraciones a la prensa, JD Vance señaló que el acuerdo de alto el fuego tendrá "altibajos" pero producirá una paz duradera a largo plazo.

"Hamás atacará a Israel. Israel tendrá que responder, por supuesto. Habrá momentos en los que habrá gente en Gaza de la que no se sepa con certeza qué está haciendo. Pero creemos que existen las mejores posibilidades de lograr una paz sostenible", apuntó el vicepresidente estadounidense.