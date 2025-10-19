La mexicana Iturbide encabeza la llegada a Oviedo de los premios Princesa de Asturias 2025

Además de Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes, hoy son recibidos en el Hotel Reconquista de la ciudad Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología de México (Concordia); la genetista estadounidense Mary-Claire King (Investigación Científica y Técnica); y el escritor español Eduardo Mendoza (Letras).
El lunes está previsto que lleguen el sociólogo y demógrafo estadounidense Douglas Massey (Ciencias Sociales) y el pensador alemán de origen surcoreano Byung-Chul (Comunicación y Humanidades), mientras que el miércoles lo hará el economista y político italiano Mario Draghi (Cooperación Internacional).
Aún queda por concretarse la llegada de la tenista estadounidense Serena Williams, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Todos asistirán el día 24 de octubre la entrega de los premios en el Teatro Campoamor, con la presidencia del rey Felipe VI y su esposa, la reina Letizia, y la presencia de la princesa Leonor, heredera de la corona, y su hermana, la infanta Sofía.
En esta semana de los premios, los galardonados participarán en actos culturales y encuentros con la prensa organizados por la fundación que concede los galardones.