La mexicana Iturbide encabeza la llegada a Oviedo de los premios Princesa de Asturias 2025

Oviedo (España), 19 oct (EFE).- Los distinguidos este año con los Premios Princesa de Asturias, con la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide a la cabeza, comenzaron a llegar este domingo a la ciudad española de Oviedo, donde el viernes próximo recibirán los galardones en una ceremonia presidida por los reyes de España.