La mexicana Lydia Cacho, Premio Internacional Humanismo Solidario 'Erasmo de Róterdam'

El premio reconoce "su incansable compromiso con la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, la justicia social y la dignidad de las mujeres y de las víctimas de la violencia y la trata", según ha acordado por unanimidad la junta de gobierno de la asociación.

La AIHS destaca en su fallo que Cacho, actualmente exiliada en España, "representa, con su palabra, con su obra y con su compromiso vital, el espíritu más genuino del Humanismo Solidario, ese que asume la palabra como arma frente al silencio impuesto por el poder y la violencia".

Al respecto, añade que su trayectoria periodística y literaria ha estado marcada por la denuncia de la corrupción, el abuso y la explotación de los más vulnerables, así como por la valentía de ejercer un periodismo ético en contextos de máximo riesgo.

A través de obras como 'Los demonios del Edén', 'Esclavas del poder', 'Rebeldes y libres' o '#EllosHablan', Lydia Cacho ha logrado visibilizar las redes de trata, abuso y pornografía infantil, enfrentando amenazas, tortura, encarcelamiento y exilio por mantener su compromiso con la verdad, incide la asociación.

En su voz y en su resistencia se reconocen también todos los periodistas que han sido asesinados o perseguidos por informar y por defender el derecho universal a la información y a la libertad de prensa, destaca la asociación, que entregará el galardón en la ciudad española de Málaga el próximo año.