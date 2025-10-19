La policía rusa registra una discoteca en Moscú y obliga a asistentes hacer flexiones

La policía entró en la discoteca Grafit, en la capital rusa, en busca de "acciones y sustancias ilegales" y obligó a algunos asistentes a realizar flexiones, mientras otros tuvieron que permanecer tumbados bocabajo durante todo casi todo el registro, que duró casi cuatro horas, informó la plataforma independiente Mediazona y el canal de Telegram Baza.

A un hombre le requisaron un cinturón rosa por calificarlo de "poco viril", informaron testigos a los medios.

Otros clientes del establecimiento nocturno afirmaron que la policía se ensañó especialmente contra aquellos asistentes con apariencias llamativas, como cabellos teñidos o vestimenta vistosa.

Después de las varias horas que duró el registro policial, las fuerzas de seguridad dejaron marchar primero a las mujeres.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los organizadores del evento se disculparon en redes sociales por el incidente y ofrecieron reembolsar las entradas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La policía rusa comenzó a realizar registros en lugares de ocio después de endurecer la represión dentro del país, sobre todo aquella dirigida hacia la comunidad LGTBI, declarada como organización extremista.

Sin embargo, esto ha afectado a todo tipo de establecimientos y espacios de reunión de ciudadanos jóvenes, lo que ha obligado al cierre de un gran número de locales a lo largo de todo el país.