La producción industrial china repunta con fuerza hasta el 6,5 % interanual en septiembre

La cifra del noveno mes del año queda muy por encima del 5,2 % que había registrado el mes anterior, y también contrasta con los pronósticos de los expertos, que anticipaban que seguiría frenando hasta un 5 %.

De los tres grandes sectores en los que la ONE divide este indicador, el que más aumentó su producción en septiembre fue el de manufactura (+7,3 %), superando al minero (+6,4 %) y al de producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua (+0,6 %).

Los datos también apuntan que la producción industrial china acumula un crecimiento del 6,2 % en lo que va de 2025.

La ONE también hizo hoy públicos otros datos estadísticos de julio como las ventas al por menor, indicador clave para medir el estado del consumo, las cuales frenaron pero no tanto como esperaban los analistas: pasaron de un 3,4 % a un 3 %, pero el pronóstico es que lo hiciera algo más, hasta un 2,9 %.

Por su parte, la tasa oficial de desempleo en zonas urbanas se situó en el 5,2 %, una lectura inferior a la del 5,3 % del mes anterior.

Mientras tanto, la inversión en activos fijos no solo continuó su tendencia a la baja sino que pasó de crecer un 0,5 % hasta agosto a disminuir ese mismo porcentaje en la lectura acumulada de los tres primeros trimestres.

En este caso, los expertos vaticinaban que el indicador seguiría frenando pero no esperaban que entrase en números negativos, situando su pronóstico en torno a un 0,2 %.

Concretamente, en el análisis por sectores, la inversión destinada a manufactura aumentó un 4 % hasta septiembre, y la de infraestructura, un 1,1 %, mientras que la orientada a promoción inmobiliaria se desplomó un 13,9 % -un punto porcentual más que en la lectura anterior- en el marco de la prolongada crisis que vive el sector.

Acerca de esto último, la ONE indicó que las ventas comerciales de inmuebles medidas por área de suelo cayeron un 5,5 % interanual hasta septiembre.

El organismo había publicado también hoy su informe sobre precios inmobiliarios, que apunta a una bajada del 0,41 % entre agosto y septiembre en la vivienda nueva en 70 ciudades seleccionadas, marcando el 28º mes consecutivo de descensos.