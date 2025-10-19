La República Democrática del Congo da de alta al último paciente de ébola, según la OMS

"La recuperación del paciente inicia una cuenta regresiva de 42 días para declarar oficialmente el fin del brote, si no se confirman nuevos casos durante ese periodo", señaló la OMS en un comunicado.

Hasta la fecha, 19 personas se han recuperado de la enfermedad y no se han registrado nuevos contagios desde el 25 de septiembre.

En total, se han notificado 64 casos -53 confirmados y 11 probables- y 43 muertes -32 confirmadas y 11 probables de personas con síntomas y vínculos epidemiológicos que fallecieron antes de ser sometidas a prueba-, desde que se declaró el brote el 4 de septiembre en la zona de salud de Bulape, en la provincia de Kasai.

La OMS destacó que el brote se originó en una zona rural de difícil acceso, pero subrayó que el Ministerio de Salud congoleño, junto con la organización y sus socios, actuaron "con rapidez" para reforzar las medidas de respuesta.

Entre ellas, señaló la vacunación de más de 35.000 personas contra el ébola en la zona afectada.

"La recuperación del último paciente, apenas seis semanas después de declararse el brote, es un logro extraordinario que demuestra cómo la colaboración, la experiencia nacional y la determinación han contribuido a superar los desafíos para salvar y proteger vidas", destacó el director regional de la OMS para África, Mohamed Janabi.

Si no se detectan nuevos casos, el brote podrá darse oficialmente por terminado a comienzos del próximo diciembre.

Este es el decimosexto brote de ébola declarado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976, y el primero en la provincia de Kasai desde 2008.

La estrategia de las autoridades congoleñas, con apoyo de la Unión Africana (UA) y de la OMS, contempla la vigilancia inmediata de todos los contactos directos o indirectos de los enfermos y fallecidos, así como la administración de la vacuna.

El ébola es una fiebre hemorrágica grave que se transmite por contacto directo con sangre o fluidos corporales de personas y animales infectados, con una tasa de mortalidad que, según la OMS, oscila entre el 60 % y el 80 %.