La SIP señala que Canadá pierde puestos en el Índice Mundial de Libertad de Prensa

Punta Cana (República Dominicana), 19 oct (EFE).- Canadá ha sufrido un descenso en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe anual dado a conocer este domingo.