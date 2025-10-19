León XIV vuelve a pedir la paz en Tierra Santa, Ucrania y "otros lugares de guerra"

Ciudad del Vaticano, 19 oct (EFE).- El papa León XIV realizó este domingo un nuevo llamamiento para que se llegue a la paz en Tierra Santa, Ucrania y "otros lugares de guerra", como Birmania, de donde llegan "noticias demasiado dolorosas", al final del rezo del ángelus en la plaza de San Pedro.