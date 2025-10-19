Manifestantes piden en Madrid una paz justa en Palestina con apoyo de cultura y políticos

La movilización, convocada por la plataforma 'PararLaGuerra', reclamó un alto el fuego definitivo que obligue a Israel a "cumplir la legalidad internacional".

Asistieron políticos como el ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, o el ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores Josep Borrell.

El manifiesto de la organización resalta que no se puede dejar la paz "en manos de Trump ni Netanyahu" porque "somos una sociedad plural y pacífica" que impulsa acciones para abrir paso a la paz, denunciar el "genocidio" y luchar por los derechos humanos.

Los presentes tuvieron palabras hoy de agradecimiento para los sanitarios que trabajan atendiendo a la población gazatí y recordaron la flotilla de activistas propalestinos que intentó romper el bloqueo israelí hace unas semanas, sin conseguirlo porque los barcos fueron interceptados y los tripulantes detenidos.

La manifestación se suma al manifiesto por Palestina firmado esta semana en España por 130 personalidades de la cultura y 120 organizaciones.

La iniciativa ha sido apoyada por partidos de izquierda principalmente y sindicatos.

La Plataforma 'PararLaGuerra' resalta que "no se puede entender que se haya conseguido un alto el fuego sin la movilización en España", motivo por el cual cree necesario seguir apoyando "una paz justa y duradera para Palestina, en la que se reconozcan sus derechos de acuerdo a la legalidad internacional".

En declaraciones a los medios, Borrell opinó que el alto el fuego acordado entre Israel y el movimiento islámico palestino Hamás "no es la solución".

"Es una solución -precisó- a la matanza y a la liberación de los rehenes, pero primero hay que mantenerlo, porque Netayahu ya lo ha roto dos veces (...) Vamos a ver qué pasa ahora".

Consideró que, en el conflicto de la Franja de Gaza, hay que "seguir manteniendo la presión ciudadana porque ese acuerdo no es un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz requiere de mucho trabajo cada día".

"Europa, en el caso de la guerra en Gaza, creo que no ha estado a la altura y, con la excepción de España y algún otro país, el resto de países europeos e instituciones comunitarias no han hecho más que mirar para el otro lado", lamentó.

Sobre el acuerdo, firmado el lunes pasado en Egipto, Borell dijo que es "un paso, todos son pasos, pero hay que seguir manteniendo la idea de que Palestina, los palestinos necesitan tener su propio Estado, su propio espacio".

"¿Qué va a pasar con los dos millones de personas que hay en Gaza? -se preguntó-. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Qué va a pasar en Jordania? (...) De eso no se habla. Hay que seguir manteniendo la presión".