Marruecos aprueba reformas para ampliar la participación política de jóvenes y mujeres

Se trata del proyecto de ley orgánica relativo a la Cámara de Representantes (baja) y el proyecto de ley orgánica relativo a los partidos políticos aprobados en el marco de los preparativos para las próximas elecciones legislativas de 2026.

La reforma de la normativa relacionada con la cámara baja pretende "incentivar" la incorporación de los jóvenes menores de 35 años a la política, de acuerdo con un comunicado del Gabinete Real recogido por la agencia de noticias marroquí MAP.

"Este proyecto de ley propone revisar y simplificar las condiciones de su candidatura, ya sea con o sin el respaldo de un partido, y ofrecerles importantes incentivos financieros para ayudarles a cubrir los gastos de la campaña electoral, ofreciéndoles un apoyo financiero que cubra el 75 % de sus gastos", se lee en la nota.

Según la misma fuente, la normativa también propone reservar los distritos electorales regionales "de manera exclusiva para las mujeres, con el fin de apoyar su presencia en la institución parlamentaria", que actualmente se sitúa en el 24,3 %, con 96 diputadas de un total de 395 escaños de la Cámara de Representantes.

Por otra parte, la misma fuente añadió que la nueva normativa también pretende "moralizar" los próximos comicios, con el endurecimiento de las sanciones previstas para cualquier atentado contra la integridad de las operaciones de votación.

Mientras, la reforma de la normativa relacionada con los partidos políticos tiene como objetivo establecer normas para "fortalecer la participación de mujeres y jóvenes en la creación de partidos", mejorar su gobernanza" y "modernizar la acción partidista", indicó la misma fuente.

En su discurso, con motivo del 26 aniversario de su entronización, el rey Mohamed VI pidió al ministro de Interior, Abdeluafi Laftit, iniciar consultas con los partidos políticos para preparar las elecciones legislativas del próximo año, proceso que comenzó a principios de agosto.

La aprobación de las dos normativas este domingo se produce en un contexto marcado por movilizaciones sociales lideradas por jóvenes de la llamada "generación Z", que se han manifestado en diversas ciudades del país para reclamar mejoras en educación, sanidad y más oportunidades laborales para la juventud.

Las protestas de estos jóvenes, lideradas por el grupo autodenominado 'GENZ212' comenzaron el pasado 27 de septiembre, con manifestaciones en distintas ciudades del país, aunque derivaron en algunos actos de violencia que se saldaron con tres personas muertas, cientos más heridas y decenas detenidas.