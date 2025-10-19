Medios oficiales chinos destacan estabilidad y liderazgo de Xi ante nuevo plan quinquenal

Las publicaciones de Xinhua, Diario del Pueblo y el Economic Daily coinciden este lunes en destacar la estabilidad del país y el papel del mandatario como garante del rumbo económico y político de China.

La agencia Xinhua presenta el pleno como una “sesión histórica” que sentará las bases del XV Plan Quinquenal (2026-2030), descrito como una fase “decisiva” hacia la “modernización socialista al estilo chino”.

El texto combina balances de logros -crecimiento económico medio del 5,5 %, avances en innovación y reducción de desigualdades, según cifras oficiales- con mensajes de continuidad y disciplina política.

En la misma línea, el Diario del Pueblo atribuye el éxito del modelo chino a la “planificación científica” y a la “certeza” que, según el Partido, ofrece el liderazgo de Xi en un contexto internacional incierto.

Igualmente, el Xinhua Daily Telegraph amplía el foco hacia el exterior y presenta a China como motor del crecimiento global y defensora de la cooperación “de beneficio mutuo”.

El diario cita datos oficiales que sitúan la contribución del país en torno al 30 % del crecimiento mundial durante el XIV Plan Quinquenal, y destaca proyectos de la Iniciativa de las Nuevas Rutas de la Seda como ejemplos de desarrollo compartido.

Por su parte, el Economic Daily analiza el desempeño económico de los últimos cinco años y lo vincula directamente con “la dirección centralizada y unificada del Partido”.

Subraya que la combinación entre “mercado eficaz y gobierno activo” ha permitido a China resistir la desaceleración global, promover nuevas industrias tecnológicas y mantener la estabilidad interna.

En conjunto, los medios estatales transmiten una narrativa cohesionada: el pleno no solo define las prioridades del próximo plan quinquenal, sino que reafirma la centralidad de Xi Jinping como figura de consenso político.

La cobertura insiste en que la fortaleza de China proviene de la unidad del Partido, la planificación a largo plazo y la autosuficiencia tecnológica, sin dejar espacio a voces críticas o matices sobre los desafíos económicos y sociales que el país enfrenta.

Fuera de los medios oficiales, analistas extranjeros interpretan esta cobertura como un intento de reforzar la legitimidad del liderazgo de Xi y de proyectar una imagen de estabilidad en un momento en que la economía china atraviesa una recuperación desigual y enfrenta crecientes tensiones externas.