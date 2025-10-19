México alerta por lluvias a estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche

En su reporte, el SMN prevé que las "lluvias muy fuertes con puntuales intensas" (75 a 150 milímetros (mm) se presenten en Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (regiones Papaloapan, Istmo y Sierra Norte), Chiapas (regiones Norte, Altos, Fronteriza, Selva y Soconusco), Tabasco (regiones Chontalpa y Sierra) y Campeche (oeste y suroeste).

De acuerdo con el pronóstico para el domingo "canales de baja presión se extenderán sobre la península de Yucatán, el oriente y sureste mexicano, en interacción con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sureste de las costas de Chiapas".

Aunado a los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica e inestabilidad atmosférica, "propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, además del sur del territorio mexicano" debido a ello se "pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche".

Por otro parte, el frente frío número 8 se desplazará sobre el noreste del país, en combinación con la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del golfo de México, lo que ocasionarán intervalos de chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí; así como lluvias aisladas en Nuevo León.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En tanto, la masa de aire frío asociada al sistema frontal "originará un refrescamiento de las temperaturas en el noreste del país y viento helado con rachas de 35 a 50 kilómetros por hora (km/h) en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, además en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, el SMN indicó que un canal de baja presión prevalecerá sobre al interior del territorio mexicano, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias y chubascos en el oeste y centro del país.

El Gobierno mexicano elevó este sábado a 76 la cifra de personas fallecidas debido a las lluvias extraordinarias e inundaciones que azotaron la semana pasada los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, y bajó el número de personas desaparecidas o no localizadas a 39.

También informó que supervisa acciones de prevención ante la crecida del río Pánuco, que recorre los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, y apuntó que el nivel del afluente "al momento no representa riesgo".