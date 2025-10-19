Ministro ultranacionalista exhorta a Netanyahu a retomar bombardeos contra toda Gaza

"Exhorto al primer ministro a que ordene a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que reanuden por completo los combates en la Franja de Gaza con toda su fuerza", dijo en X el ministro, convicto en el pasado por incitación al odio contra los palestinos, vandalismo y apoyo al terrorismo.

"Las falsas conjeturas de que Hamás les dará la espalda, o incluso acatará el acuerdo firmado, están resultando peligrosas para nuestra seguridad, como era de esperar. La organización terrorista nazi debe ser completamente destruida, y preferiblemente cuanto antes", añadió.

La Fuerza Aérea de Israel está atacando desde el aire en estos momentos Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, después de que presuntamente milicianos atacaran a las fuerzas militares apostadas allí, confirmó a EFE una fuente local en el lugar.

Por su parte, una fuente militar dijo a EFE que milicianos de Hamás habían atacado a las fuerzas israelíes más allá de la denominada 'Línea Amarilla' (donde se mantienen tras su repliegue de las principales urbes), con el uso de un lanzagranadas y el disparo de un francotirador, según un comunicado.

La fuente calificó estos ataques, en una zona controlada por Israel al este de la 'Línea Amarilla', de "una violación del alto el fuego".