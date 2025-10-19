Netanyahu ordena atacar "objetivos terroristas" en la Franja de Gaza

"Tras la violación del alto el fuego por parte de Hamás, el primer ministro Netanyahu celebró una consulta con el ministro de Defensa y los jefes del sistema de seguridad, y ordenó actuar enérgicamente contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza", detalló su Oficina en un comunicado.

Esta mañana, se produjo fuego cruzado entre milicianos y el Ejército israelí en Rafah, sur del enclave, después de que los primeros lanzaran contra las tropas "un misil antitanque y disparos" en la zona, según detalló un comunicado castrense, que calificó el incidente de "una flagrante violación" del acuerdo de alto el fuego.

"En respuesta, el Ejército comenzó a bombardear el área para eliminar la amenaza y desmantelar bocas de túneles y estructuras militares utilizadas para actividad terrorista", recoge el texto.

Por su parte, la fuerza Radea, una unidad de la Policía dependiente del Ministerio del Interior de Hamás, aseguró haber realizado esta mañana "una operación de seguridad" en Rafah contra un escondrijo de Yasser Abu Shabab, líder de la milicia rival conocida como 'Fuerzas Populares'.

Todo apunta a que el fuego cruzado se produjo entre esta unidad policial y el Ejército, ya que las brigadas Al Qasam -el brazo armado de Hamás- se ha desvinculado de lo sucedido y reiterado su compromiso con la implementación del acuerdo de alto el fuego en toda la Franja de Gaza.

"No tenemos conocimiento de ningún incidente o enfrentamiento", detalló Al Qasam en un comunicado oficial, asegurando haber perdido el contacto con sus hombres en Rafah desde que Israel rompiera el anterior alto el fuego el pasado mes de marzo.

"En consecuencia, no tenemos conexión con ningún evento que ocurra en esas áreas y no podemos contactar a ninguno de nuestros combatientes allí, si es que alguno todavía está vivo", añadió el grupo armado.

Yasser Abu Shabab es conocido por adueñarse -junto a su milicia- de camiones de ayuda humanitaria en Rafah, donde actúa con el beneplácito del Ejército israelí. Además, Netanyahu reconoció públicamente hace meses haber financiado milicias como la suya en Gaza para hacer frente y debilitar a Hamás.

Este domingo, tras la operación de Radea y los bombardeos israelíes en Rafah, Abu Shabab emitió una conexión en directo en su perfil en Facebook para demostrar que no le había sucedido nada.