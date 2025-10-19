Paraguay logra récord Guinness de 2.806 platos de huevos revueltos repartidos en una hora

La representante del Guinness World Records, la colombiana Natalia Ramírez, certificó el logro obtenido por una empresa en el Parque Ñu Guasú en la ciudad de Luque, vecina de Asunción, a propósito de la celebración del Día Mundial del Huevo, que se conmemoró el pasado 10 de octubre.

Ramírez dijo que debía repartirse un mínimo de 2.500 porciones y cumplirse con requisitos de manipulación de alimentos y de peso de 200 gramos por platillo.

"El número oficial que se registró es de 2.806 porciones", dijo Ramírez, arrancando aplausos de los invitados a la degustación en el acto, entre los que había centenares de competidores de la maratón “Corremos juntos, vencemos juntos”, organizada por ASU Runners y la Fundación Unidos Contra el Cáncer (Funca).

La degustación de huevos revueltos, que no tenía antecedentes en el Guinness, fue organizada entre las 7:30 (10:30 GMT) y las 8:30 (11:30 GMT) por la empresa Nutrihuevos bajo el lema “Un récord hecho a huevo”.

La gerente de Marketing de la firma, Daniela Rodríguez, explicó que usaron alrededor de 17.000 unidades para la preparación de los platillos y fue necesario contar con la participación de 200 voluntarios.

"Quisimos que sea un premio para el país, que Paraguay llegue a todo el mundo y lo logramos", dijo Rodríguez.