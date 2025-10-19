Petro saluda en nombre de Colombia al pueblo venezolano por sus dos primeros santos

"Saludo al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano. A nombre del pueblo y Gobierno de Colombia envío un saludo y felicito al pueblo venezolano con ocasión de la canonización del médico José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. Unidos en la fe y la espiritualidad", expresó Petro en X.

El papa León XIV ofició hoy en la Plaza de San Pedro la misa de canonización de los dos venezolanos, a la cual acudieron cerca de 55.000 personas.

José Gregorio Hernández, el nuevo santo, es una figura muy conocida en Colombia, donde sus devotos lo invocan para conseguir la sanación de problemas de salud y lo veneran incluso desde antes de que fuera elevado a los altares.