Un rebaño de 1.300 ovejas y cabras reivindica la trashumancia en el corazón de Madrid

El rebaño, guiado por pastores de la Fundación Trashumancia y Naturaleza, salió de la Casa de Campo, un espacio natural de las afueras de la ciudad, para realizar el itinerario tradicional con llegada a la plaza de Cibeles, uno de los lugares más conocidos, frecuentados y fotografiados de la capital española.
Allí se procedió a la lectura de la histórica Concordia de 1418 entre la Mesta (asociación ganadera medieval) y el Concejo de la Villa de Madrid para permitir el paso del ganado a cambio del pago de 50 maravedís (moneda de entonces) por millar de cabezas.
La colorida celebración se completó con grupos folclóricos de música y bailes tradicionales de varias regiones en una jornada muy concurrida en el centro de Madrid debido a la coincidencia de manifestaciones y carreras populares en la zona.
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, valoró la actividad ancestral de la trashumancia, no solo como un recurso "económico y social", sino también "ecológico y medioambiental", que ayuda a "preservar los bosques y desbrozar" para prevenir incendios.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy