Un rebaño de 1.300 ovejas y cabras reivindica la trashumancia en el corazón de Madrid

Madrid, 19 oct (EFE).- Más de 1.100 ovejas merinas y 200 cabras recorrieron este domingo el centro de Madrid en la Fiesta de la Trashumancia para reivindicar, como cada año, el valor de la ganadería extensiva para la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.