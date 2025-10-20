Albares asegura que España va a entregar 70 generadores a Ucrania "en los próximos días"

"Nos enfrentamos a un nuevo invierno en el cual es necesario dar estabilidad, fiabilidad, al sistema eléctrico, y la Agencia Española de Cooperación ha previsto 70 nuevos generadores que en los próximos días van a salir rumbo a Ucrania para poder facilitar y proveer de energía, de electricidad, de calefacción, en ese duro invierno que se prevé, en este ya cuarto año de guerra", declaró a su llegada a la reunión de titulares de Exteriores de los Veintisiete que se celebra hoy en Luxemburgo.

Por otro lado, sobre la reunión en Budapest que mantendrán más adelante los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, afirmó que serán esos dos políticos los que deberán pronunciarse al respecto.

"De la reunión entre Putin y Trump, desde luego, serán ellos los que tengan que hablar. Lo que los europeos nos tenemos que preguntar hoy aquí es qué podemos hacer nosotros. Y lo que nosotros podemos hacer es seguir entregando una ayuda fiable, permanente, predecible a Ucrania", dijo.

Además de subrayar la entrega de los 70 generadores, Albares apostó por "rechazar claramente las interferencias y las injerencias rusas en los distintos Estados de la Unión Europea y mantener nuestra defensa de la integridad y la soberanía de Ucrania".

"Eso es lo que tenemos que hacer hoy. No tanto preguntarnos qué es lo que van a hacer o decidir terceros, sino lo que nosotros podemos hacer, porque podemos hacer muchas cosas tanto en Ucrania como en Oriente Medio", aseveró.

Preguntado específicamente sobre la reunión de Putin y Trump en Budapest, afirmó que hay "unas sanciones" contra el mandatario ruso y "una posición de la Unión Europea conjunta y común que deberíamos respetar todos los Estados miembros de la Unión Europea".

Además, el jefe de la diplomacia española celebró que "algunos de los niños" ucranianos secuestrados por Rusia "hayan podido regresar a Ucrania, pero tenemos que exigir que sean todos ellos los que vuelvan".

Albares indicó, asimismo, que mantendrá un encuentro con su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga.