Albares felicita a Rodrigo Paz y espera trabajar con el el nuevo Gobierno de Bolivia

“Con los datos que se tienen en estos momentos y que me trasladan desde Bolivia, ha ganado las elecciones y desde luego España se dispone a trabajar con Rodrigo Paz y con el nuevo Gobierno boliviano”, indicó Albares a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE).

El ministro español trasladó su felicitación a Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), especialmente “en estos momentos en que vamos camino de la cumbre de Madrid de la Comunidad Iberoamericana en el próximo mes de noviembre”, comentó.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de España señaló que “el pueblo y las instituciones bolivianas han ofrecido un ejemplo de civismo y respeto democrático e institucional durante una jornada electoral ejemplar”, tal y como aseguró que han podido constatar las Misiones de Observación Electoral presentes en el terreno, apoyadas por España.

“El Gobierno de España traslada sus mejores deseos de éxito al presidente electo y reitera su voluntad de seguir reforzando los estrechos lazos de hermandad que unen a España con el Estado Plurinacional de Bolivia, en beneficio de ambos pueblos”, concluyó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La victoria de Rodrigo Paz Pereira abre una nueva época en Bolivia tras 20 años de gobiernos de izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) ganó la inédita segunda vuelta presidencial celebrada este domingo al imponerse al exmandatario Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), con el 54,61 % de los votos frente al 45,39 %, según el cómputo preliminar del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el 97,86 % de las actas procesadas.

El resultado marca el fin de un ciclo político iniciado en 2006 con la llegada de Evo Morales al poder y continuado por Luis Arce, cuyo mandato concluirá oficialmente el próximo 8 de noviembre, cuando Paz asuma la Presidencia.