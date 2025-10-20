Argentina otorga obra de gasoducto de Vaca Muerta a firma que invertirá USD 700 millones

La medida, oficializada este lunes en el Boletín Oficial, aprobó la licitación pública nacional e internacional realizada por Energía Argentina S.A. (EA), destinada a "la contratación de la ampliación de la capacidad de transporte del Tramo I del 'Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno', con el fin de ejecutar las obras que permitan incrementar su capacidad de transporte de gas natural".
El aumento en 14 millones de metros cúbicos incrementa la capacidad de transporte de gas natural, elevando el total de 21 a 35 millones de metros cúbicos por día, según informó el Gobierno de Javier Milei.
La ampliación incluirá nuevos tramos entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires) y la construcción de tres plantas compresoras con una potencia total de 90.000 caballos de fuerza.
El proyecto busca asegurar el abastecimiento a la provincia de Buenos Aires y a la región del Litoral (este), al tiempo que reducirá la dependencia de combustibles importados.
La mayor capacidad de transporte busca impulsar nuevas inversiones en Vaca Muerta, incluyendo para la perforación de unos 20 pozos adicionales.
Vaca Muerta es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y cuarta de petróleo de este tipo.
El futuro energético de Argentina está puesto en el desarrollo de este yacimiento, que depende de la estabilidad macroeconómica y la construcción de la infraestructura suficiente para transportar el gas producido hacia los mercados locales y de exportación.