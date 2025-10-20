Argentina otorga obra de gasoducto de Vaca Muerta a firma que invertirá USD 700 millones

Buenos Aires, 20 oct (EFE).- El Gobierno de Argentina adjudicó este lunes a la empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS) las obras de ampliación del gasoducto 'Perito Francisco Pascasio Moreno', para transportar 14 millones de metros cúbicos adicionales por día desde la megaformación de hidrocarburos de Vaca Muerta hasta la provincia de Buenos Aires, que demandará una inversión de 700 millones de dólares.