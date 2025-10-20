Asesinan a tiros a brasileño y hieren a un paraguayo en ciudad fronteriza con Brasil

Asunción, 20 oct (EFE).- Un ciudadano brasileño fue asesinado y su supuesto acompañante quedó herido tras ser atacados a tiros este lunes en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero (norte), fronteriza con Brasil, informó la Policía.