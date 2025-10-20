Asesor de Trump dice que no prevén anuncios inminentes de aranceles a Colombia

"Ya veremos. Por ahora, no hay ningún anuncio previsto", respondió brevemente Hasset a preguntas de la prensa a la entrada de la residencia ejecutiva estadounidense.

El director del Consejo Económico Nacional no ofreció detalles sobre cuánto podrían aumentar los gravámenes a Colombia, que desde abril enfrenta una base arancelaria del 10 %, similar a la impuesta por EE.UU. a la mayoría de naciones latinoamericanas, como parte de la guerra comercial emprendida por Trump.

Ambos países atraviesan una nueva crisis diplomática después de que el presidente republicano anunciara este domingo el fin de la ayuda financiera al país suramericano por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico, y acusara a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser "un líder del narcotráfico".

Petro, quien ha redoblado sus críticas contra Trump desde que este ordenara un despliegue militar en el Caribe y ataques contra embarcaciones bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, ha negado las acusaciones y calificado al estadounidense de "grosero e ignorante con Colombia".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Horas después, Trump confirmó que planeaba imponer nuevos gravámenes contra Bogotá, después de que el senador republicano Lindsey Graham anunciara que la Casa Blanca preparaba sanciones comerciales a la nación andina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trump ya amenazó en enero pasado con imponer aranceles del 25 % a Colombia por la negativa de Petro de recibir dos vuelos de migrantes deportados, pero el mandatario colombiano acabó cediendo.