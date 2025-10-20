Australia califica de “gran éxito” la reunión entre Albanese y Trump

"El presidente (Trump) dijo que ama a Australia. Reafirmó AUKUS y confirmó que recibiremos los submarinos", señaló Wong en declaraciones al programa RN Breakfast de la cadena pública ABC, destacando el carácter "maduro y en interés nacional" del enfoque del Gobierno australiano.

La ministra subrayó además que Trump "no podría haber sido más claro" en su respaldo al acuerdo de defensa tripartito con el Reino Unido, que contempla la entrega de submarinos de propulsión nuclear a Australia.

Según Wong, el mandatario estadounidense "fue muy claro" tanto sobre el apoyo a AUKUS como sobre el progreso del proyecto y la cooperación entre ambos gobiernos para su desarrollo.

La reacción de Wong se produce horas después del encuentro entre Trump y Albanese en Washington, centrado especialmente en las tierras raras, en medio de la escalada de la tensión por las nuevas restricciones impuestas por China.

"El acuerdo de hoy sobre minerales críticos y tierras raras solo supone dar un paso más, aprovechar las oportunidades que se nos presentan para llevar nuestra relación al siguiente nivel, y ha sido fantástico el contacto que hemos tenido juntos, la amistad que hemos desarrollado", aseguró Albanese tras firmar el pacto con Trump en la Casa Blanca.

El acuerdo busca consolidar el acceso de Estados Unidos a los minerales estratégicos australianos con el objetivo de reducir la dependencia de las tierras raras de China, que prácticamente monopoliza la industria.

"Somos aliados desde hace mucho tiempo. Diría que nunca ha habido nadie mejor", comentó el republicano sobre las relaciones de Washington con el país austral.

El Gobierno australiano anunció recientemente la creación de una reserva nacional de minerales críticos, dotada con más de 1.200 millones de dólares australianos (720 millones de euros), destinada a respaldar proyectos locales de extracción y refinado. Con pactos como este, Camberra busca posicionarse como proveedor fiable para sus aliados.