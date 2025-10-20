Australia y Papúa Nueva Guinea refuerzan su alianza tras firmar un acuerdo de defensa

Durante el foro, copresidido por la ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, y su homólogo papú, Justin Tkatchenko, ambos países anunciaron varios paquetes de cooperación.

Entre ellos destaca un nuevo canal de reclutamiento que permitirá a ciudadanos papúes integrarse en las Fuerzas de Defensa australianas, así como inversiones en infraestructura y formación militar para reforzar las capacidades del Ejército de Papúa Nueva Guinea.

Australia también presentó un programa educativo de 150 millones de dólares australianos (unos 90 millones de euros) destinado a mejorar la enseñanza primaria, secundaria y técnica en el país vecino, con especial atención a la retención escolar de las niñas y la capacitación profesional.

Además, se aprobó un paquete de 25 millones de dólares australianos (15 millones de euros) en ayuda humanitaria y gestión de desastres.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El encuentro ministerial, que coincide con el 50.º aniversario de la independencia de Papúa Nueva Guinea, también incluyó un diálogo con representantes empresariales para impulsar la cooperación económica y comercial entre ambos países.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Este es un momento histórico en la relación entre nuestras naciones, los más antiguos amigos y ahora los aliados más nuevos", declaró Wong, al subrayar que Australia y Papúa Nueva Guinea "nunca han estado más cerca".

Por su parte, el viceprimer ministro y titular de Defensa australiano, Richard Marles, afirmó que la nueva alianza "apoya la soberanía y la seguridad del Pacífico" y supone "una evolución natural" de los lazos de defensa que ambos países mantienen desde hace décadas.

El foro ministerial se produce después de que los primeros ministros de ambas naciones, Anthony Albanese y James Marape, rubricaran este mes un acuerdo que establece un marco para una alianza formal de defensa, en un contexto de creciente competencia geopolítica en el Pacífico y de esfuerzos de Canberra por fortalecer sus vínculos con sus vecinos frente a la influencia china.

El tratado incluye compromisos de asistencia mutua en caso de amenazas a la seguridad y refuerza la cooperación en entrenamiento, operaciones y capacidades estratégicas, consolidando a Papúa Nueva Guinea como el principal socio militar de Australia en el Pacífico.