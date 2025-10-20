Autoridades hallan asesinado a líder de productores de limón en el oeste de México

“Llevamos a cabo actos de investigación por el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la asociación de citricultores del Valle de Apatzingán”, apuntó la FGE en un breve comunicado publicado en redes sociales.

Según la información, Bravo fue localizado sin vida este lunes a bordo de su vehículo, en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates.

De acuerdo con medios locales, el cuerpo del dirigente limonero tenía huellas de violencia y fueron los pobladores que circulaban por la zona quienes avisaron sobre el hallazgo a las autoridades.

Bernardo Bravo era conocido por encabezar en los últimos meses manifestaciones debido a las extorsiones del crimen organizado contra el sector limonero.

En febrero pasado había denunciado a través de redes sociales que había recibido amenazas de parte de grupos criminales.

“Continuaremos solicitando a las autoridades avances en seguridad para que el delito de extorsión al limón termine”, apuntó en su perfil de Facebook.

A finales de septiembre, Bravo denunció que él y sus compañeros estaban “permanentemente secuestrados” por las cuotas que les exige el crimen organizado por su cosecha.

En Apatzingán, el sector citrícola sufre extorsiones por Los Viagras y las organizaciones criminales autodenominadas como Los Blancos de Troya, Los Caballeros Templarios y el Cártel de Acahuato.

Michoacá, en el oeste de México, es líder en producción de limón mexicano, con una cosecha anual que ronda las 700.000 toneladas del cítrico, que se obtienen en 67.000 hectáreas de 3.504 productores.