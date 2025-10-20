Central sindical de Uruguay anuncia un nuevo paro general de trabajadores el 29 de octubre

"El pueblo primero ¡Es tiempo de cumplir! Por trabajo, salario y presupuesto", indica una consigna compartida en sus redes sociales, donde informó sobre esta decisión.

El paro general parcial se llevará a cabo menos de tres meses después del último de este tipo celebrado en Uruguay.

En esa ocasión, los trabajadores detuvieron sus actividades por media jornada en la que se llevó a cabo una movilización. Allí, el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, insistió en su propuesta de gravar al 1 % más rico de la población como medida para combatir la pobreza infantil.

"Estamos convencidos en primer lugar que es correcto darnos simultáneamente el fin de abatir la desigualdad y su producto: la pobreza. En particular la pobreza infantil, que insulta las mejores tradiciones democráticas de nuestro pueblo", afirmó enfatizó.

En ese sentido, apuntó que, con todo el conocimiento técnico disponible, la central sindical propuso e insiste en la necesidad de un tributo que grave al 1 % más rico de la sociedad, unas 25.000 personas con patrimonios superiores al millón de dólares.

"Estaría recabando aproximadamente el 1 % del Producto Interno Bruto y resolvería un impulso importante para sostener el grueso de políticas que inmediatamente vuelven al mercado interno", puntualizó Abdala.

Bajo la consigna 'El pueblo primero. Más trabajo y salario, mejor Uruguay', el PIT-CNT celebró el 12 de agosto el primer paro de todos los trabajadores durante el gobierno encabezado de Yamandú Orsi. El 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, también se convocó un paro, pero en esa ocasión fue solo de mujeres.

El del próximo 29 de octubre se llevará a cabo bajo la consigna 'El pueblo primero ¡Es tiempo de cumplir! Por trabajo, salario y presupuesto'.

Este se celebrará en momentos en que el Parlamento se encuentra discutiendo el proyecto de Ley de Presupuesto para el período 2025-2029, que ya fue aprobado en la Cámara de Representantes y en la próxima comenzará a ser analizado en Senadores.