China celebra alto el fuego y pide que Islamabad y Kabul dialoguen para resolver disputas

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun transmitió hoy en una rueda de prensa su esperanza de que la tregua sea "duradera" y de que "se mantengan conjuntamente la paz y la estabilidad en ambos países y en la región".

Guo aseveró que "Pakistán y Afganistán son vecinos amigos de China, que no puede separarse de ellos".

"China está dispuesta a trabajar con la comunidad internacional para seguir desempeñando un papel constructivo en la mejora y el desarrollo de las relaciones entre Pakistán y Afganistán", agregó.

Afganistán y Pakistán pusieron fin este domingo a una semana de enfrentamientos y acusaciones mutuas en su frontera, marcada por ataques aéreos y combates que causaron decenas de muertos y elevaron el riesgo de una nueva crisis regional.

La escalada comenzó el 9 de octubre, cuando Pakistán lanzó un presunto ataque con dron en Kabul dirigido contra el líder del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes, Mufti Noor Wali Mehsud.

La operación, que Islamabad no confirmó, derivó en bombardeos y choques armados a lo largo de la línea Durand, de 2.600 kilómetros, donde ambos ejércitos intercambiaron fuego durante varios días.

En medio de la creciente tensión, Catar y Turquía impulsaron una ronda de contactos diplomáticos en Doha, a la que viajaron el sábado delegaciones de ambos países para intentar contener la crisis.

Las conversaciones, encabezadas por los ministros de Defensa de Pakistán y Afganistán, culminaron tras doce horas este domingo con la firma de un acuerdo de cese inmediato de las hostilidades y el compromiso de mantener un nuevo encuentro en Estambul el próximo 25 de octubre.

El conflicto se centra en las acusaciones, negadas por Kabul, de que el régimen talibán ofrece refugio al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), un grupo insurgente que busca derrocar al Estado paquistaní.