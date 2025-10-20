Cruz Roja se dirige al sur de la Franja para recoger el cadáver de otro rehén

Jerusalén, 20 de oct (EFE).- El Ejército israelí informó este lunes que la Cruz Roja se está trasladando al punto de encuentro en el sur de la Franja de Gaza, donde se espera que Hamás le entregue el ataúd de otro rehén fallecido.