Cuatro muertos en el incendio de un edificio de viviendas en el centro de Lyon

El incendio se declaró hacia las 5.00 de la madrugada (3.00 GMT) en el número 230 de la calle André-Philip, en el distrito tercero, precisó el diario Le Progrès.

Cuando llegaron los servicios de urgencia, atendieron a cuatro personas que estaban en parada cardiorespiratoria pero no pudieron reanimarlas. El fuego pudo apagarse completamente hacia las 7.00 (5.00 GMT) con la intervención de 78 bomberos y una treintena de vehículos.

Fabrice Rosay, el 'número dos' de la prefectura (delegación del Gobierno), acudió al lugar de los hechos y anunció que se ha abierto una investigación para determinar las razones de lo ocurrido.