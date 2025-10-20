Desarticulan en Costa Rica red de explotación sexual de menores liderada por dos chinos

La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) efectuaron 17 allanamientos en diversas partes del país y detuvieron hasta el momento a 19 sospechosos de integrar la organización, entre ellos a uno de los presuntos líderes que es de nacionalidad china, de apellido Cen. El otro líder chino, de apellido Sun, se mantiene en fuga.

Según las investigaciones, tres mujeres menores de edad reclutaban a las víctimas a través de redes sociales y las invitaban a una supuesta fiesta en una propiedad ubicada en la ciudad de Heredia (centro) y posteriormente, las imputadas les ofrecían asistir a otra fiesta con unos "amigos orientales" en la provincia de Guanacaste (Pacífico).

"Una vez en el lugar, las víctimas, en su mayoría menores de edad, habrían sido abordadas para mantener relaciones sexuales con otros sujetos o bien para realizar contenido sexual que, presuntamente, era comercializado en diferentes plataformas de internet", explicó el OIJ, que detalló que también hay casos de violación.

Hasta el momento se han identificado al menos diez víctimas, de las cuales ocho son menores de edad, pero las autoridades no descartan que existan más personas afectadas.

Por su parte, el Ministerio Público indicó que la investigación comenzó en diciembre de 2024, luego de que ingresara una denuncia por la desaparición de una joven de 14 años, quien había sido víctima de una red que se dedicaba a la explotación sexual de niñas y adolescentes.

"De esa manera, se logró identificar que las estructura estaba conformada por dos líderes, uno de nacionalidad extranjera y una menor de edad, quienes, al parecer, distribuían funciones para que los otros sospechosos se dedicaran a captar y trasladar a las víctimas desde Heredia y otros puntos de San José, hasta Playas del Coco (Guanacaste)", detalló el Ministerio Público.

En Guanacaste "el grupo tenía una casa donde, en apariencia, realizaba fiestas y otras actividades, en las cuales, presuntamente, se cometían delitos sexuales en perjuicio de las ofendidas" y donde recibía pagos entre los 250.000 y 500.000 colones (500 y 1.000 dólares) por cada una de las víctimas, quienes, en su mayoría, son personas en estado de vulnerabilidad y riesgo social, explicó el Ministerio Público.

"Durante esta fase de investigación, las autoridades también ubicaron prueba que hace creer que esta organización vendía material con contenido de abuso sexual por medio de redes sociales", agregó.

En los allanamientos realizados este lunes, las autoridades detuvieron a 16 adultos y tres menores de edad como sospechosos de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, violación, corrupción de persona menor de edad, seducción, tenencia de material con contenido de abuso sexual infantil, tráfico ilícito de migrantes y legitimación de capitales.

Entre los imputados figuran varios hombres que, al parecer, habrían mantenido encuentros sexuales con las menores o adquirido material de pornografía infantil.

Los detenidos mayores de edad se encuentran a las órdenes de la Fiscalía, mientras que las menores de edad quedarán a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil.